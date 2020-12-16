США вводят санкции против Турции за покупку С-400 у России

Санкции наложены в соответствии с пунктом 231 закона CAATSA "О противодействии противникам Америки через санкции".

США ввели санкции против Турции из-за покупки российских С-400.

Как следует из заявления американского Минфина, ограничения коснутся Секретариата оборонной промышленности Турции и его главы, а также еще трех высокопоставленных турецких чиновников.

Санкции наложены в соответствии с пунктом 231 закона CAATSA "О противодействии противникам Америки через санкции". При этом госсекретарь США Майк Помпео напрямую заявил, что меры направлены против России. Как отреагировал на действия Вашингтона Сергей Лавров - смотрите в нашем видео.