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США вводят санкции против Турции за покупку С-400 у России

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© Видео Ruptly / WH.GOV / state.gov / Минобороны России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201216/1031471673/SShA-vvodyat-sanktsii-protiv-Turtsii-za-pokupku-S-400-u-Rossii.html

Санкции наложены в соответствии с пунктом 231 закона CAATSA "О противодействии противникам Америки через санкции".

США ввели санкции против Турции из-за покупки российских С-400.

Как следует из заявления американского Минфина, ограничения коснутся Секретариата оборонной промышленности Турции и его главы, а также еще трех высокопоставленных турецких чиновников.

Санкции наложены в соответствии с пунктом 231 закона CAATSA "О противодействии противникам Америки через санкции". При этом госсекретарь США Майк Помпео напрямую заявил, что меры направлены против России. Как отреагировал на действия Вашингтона Сергей Лавров - смотрите в нашем видео.


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