Космонавты Роскосмоса поздравили жителей земли с Новым 2021 годом

С борта Международной космической станции российские члены экипажа 64-й длительной экспедиции Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков призвали сплачиваться перед лицом трудностей и быть внимательными друг к другу.

Видео-обращение космонавтов разместили на сайте Роскосмоса.

"Сегодня мы вместе с вами провожаем 2020 год, ставший серьёзным испытанием для всей планеты. Но все мы, жители земли, снова доказали - любая пандемия бессильна, если всё человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть - жизнь", - говорится в видео-обращении космонавтов, размещенном на сайте Роскосмоса.

Члены МКС напомнили, что этот год стал юбилейным для станции, куда 20 лет назад прилетел первый международный экипаж: "И с тех пор члены дружной команды МКС отметили здесь 20 новогодних праздников. Нам посчастливилось находиться здесь на пороге нового - 21-го".

Космонавты пожелали всем жителям нашей многонациональной страны и мира беречь себя и близких, быть здоровыми и внимательными друг к другу и будьте вместе! "Это самое главное. Потому что вместе мы всё преодолеем. С Новым годом, с праздником!" - отметили они.