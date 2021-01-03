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Космонавты Роскосмоса поздравили жителей земли с Новым 2021 годом

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210103/1031562732/Kosmonavty-Roskosmosa-pozdravili-zhiteley-zemli-s-Novym-2021-godom.html

С борта Международной космической станции российские члены экипажа 64-й длительной экспедиции Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков призвали сплачиваться перед лицом трудностей и быть внимательными друг к другу.

Видео-обращение космонавтов разместили на сайте Роскосмоса.

"Сегодня мы вместе с вами провожаем 2020 год, ставший серьёзным испытанием для всей планеты. Но все мы, жители земли, снова доказали - любая пандемия бессильна, если всё человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть - жизнь", - говорится в видео-обращении космонавтов, размещенном на сайте Роскосмоса.

Члены МКС напомнили, что этот год стал юбилейным для станции, куда 20 лет назад прилетел первый международный экипаж: "И с тех пор члены дружной команды МКС отметили здесь 20 новогодних праздников. Нам посчастливилось находиться здесь на пороге нового - 21-го".

Космонавты пожелали всем жителям нашей многонациональной страны и мира беречь себя и близких, быть здоровыми и внимательными друг к другу и будьте вместе! "Это самое главное. Потому что вместе мы всё преодолеем. С Новым годом, с праздником!" - отметили они.


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