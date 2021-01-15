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Внеземная красота: российский космонавт снял северное сияние

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© Видео Ruptly/Роскосмос
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210115/1031639734/Vnezemnaya-krasota-rossiyskiy-kosmonavt-snyal-severnoe-siyanie.html

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал, как выглядит северное сияние из космоса.

Природное явление космонавт снял на телефон с борта МКС в режиме таймлапс и опубликовал в своем аккаунте Instagram.

"Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над Северной Атлантикой", — написал космонавт в Instagram.

Кудь-Сверчков рассказал, что даже ночью с борта станции можно отчетливо увидеть океан, облака и ночные города благодаря свету Луны.

Космонавт объяснил, что оранжевый ореол над Землей — это ее собственное свечение — лимб, который практически незаметен с поверхности планеты, но хорошо виден с МКС.

Невероятно красивые кадры - в нашем видео.

 


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