Внеземная красота: российский космонавт снял северное сияние

Природное явление космонавт снял на телефон с борта МКС в режиме таймлапс и опубликовал в своем аккаунте Instagram.

"Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над Северной Атлантикой", — написал космонавт в Instagram.

Кудь-Сверчков рассказал, что даже ночью с борта станции можно отчетливо увидеть океан, облака и ночные города благодаря свету Луны.

Космонавт объяснил, что оранжевый ореол над Землей — это ее собственное свечение — лимб, который практически незаметен с поверхности планеты, но хорошо виден с МКС.

Невероятно красивые кадры - в нашем видео.