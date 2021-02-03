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Собачье дело: как абхазские спасатели вызволили четвероногих из колодца

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210203/1031766942/Sobache-delo-kak-abkhazskie-spasateli-vyzvolili-chetveronogikh-iz-kolodtsa.html
Собачье дело: как абхазские спасатели вызволили четвероногих из колодца
Сотрудникам МЧС Абхазии приходится не только пожары тушить и помогать людям, но и животных спасать. Необычный вызов в дежурную поступил в среду 3 февраля. Две собаки провалились в колодец на территории бывшего военного санатория в селе Нижняя Эшера Сухумского района.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=83483302&type=mp4
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PT0M29S
2021-02-03T21:26Z

Сотрудникам МЧС Абхазии приходится не только пожары тушить и помогать людям, но и животных спасать. Необычный вызов в дежурную поступил в среду 3 февраля. Две собаки провалились в колодец на территории бывшего военного санатория в селе Нижняя Эшера Сухумского района.

Как четвероногие оказались в колодце остается загадкой. Но к их счастью местные жители услышали вой застрявших в колодце собак и вызвали спасателей. 

Как говорится, друг в колодце не бросит и выйти из колодца поможет. Сотрудники МЧС Абхазии вызволили из коллектора четвероногих. Спасенные собаки бросились в рассыпную, а сердобольная гражданка - на спасателя. 

Это не первый случай, когда сотрудники МЧС Абхазии оказывают помощь животным. В мае 2020 года спасатели извлекли из подвала заброшенного дома корову. Случай произошел в городе Очамчыра в районе железнодорожного  вокзала. Животное забрело в нежилое заброшенное помещение, прогнивший пол не выдержал  веса животного, и корова провалилась в подвал, где провела не менее пяти суток, пока сотрудники МЧС не спасли ее. 


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