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Боррель: суд Латвии разберется в ситуации с журналистами Sputnik

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210205/1031784251/Borrel-sud-Latvii-razberetsya-v-situatsii-s-zhurnalistami-Sputnik.html

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что суд Латвии должен разобраться с задержанием журналистов, сотрудничающих со Sputnik и Baltnews, в соответствии с принципом законности.

Главный редактор Baltnews Андрей Стариков спросил у представителя ЕС, готов ли тот использовать свой авторитет, чтобы как-то повлиять на ситуацию вокруг латвийских журналистов, сотрудничающих с российскими информационными порталами. Подробности - на видео Sputnik.


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