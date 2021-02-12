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Очевидцы рассказали о взрыве во Владикавказе

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© Видео Ruptly / Sputnik / Пресс-служба администрации Республики Северная Осетия-Алания / Пресс-служба МЧС России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210212/1031821871/Ochevidtsy-rasskazali-o-vzryve-vo-Vladikavkaze.html

Мощный взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете на улице Гагкаева. На видео - рассказ очевидцев о случившемся.

Взрыв во Владикавказе полностью разрушил трехэтажное здание супермаркета. Предварительной причиной ЧП, по данным властей, стал взрыв газа. Общая площадь разрушенного магазина составляла 1,14 тысячи квадратных метров.

По данным экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет. В супермаркете на момент взрыва находился один человек - охранник, он не пострадал.

МЧС Абхазии выразило готовность оказать всяческую помощь со стороны ведомства при ликвидации последствий взрыва.

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