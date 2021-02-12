Очевидцы рассказали о взрыве во Владикавказе

Взрыв во Владикавказе полностью разрушил трехэтажное здание супермаркета. Предварительной причиной ЧП, по данным властей, стал взрыв газа. Общая площадь разрушенного магазина составляла 1,14 тысячи квадратных метров.
По данным экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет. В супермаркете на момент взрыва находился один человек - охранник, он не пострадал.
МЧС Абхазии выразило готовность оказать всяческую помощь со стороны ведомства при ликвидации последствий взрыва.
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