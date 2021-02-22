В Евпатории началась реконструкция одного из самых больших телескопов в мире

Его введение в эксплуатацию запланировано на конец апреля – начало мая 2021 года.
В дальнейшем аппарат должен принять участие в новых космических программах.
В Крыму началась модернизация одного из самых больших полноподвижных радиотелескопов в мире – РТ-70 (антенная система П-2500).
Его введение в эксплуатацию запланировано на конец апреля – начало мая 2021 года.
В дальнейшем аппарат должен принять участие в новых космических программах.
Дроны засняли десятки разрушенных памятников архитектуры Украины.
21 февраля отмечается международный день родного языка. Абхазский язык - один из древнейших и архаичных языков мира, который сохранился до наших дней.
В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания Агентства печати "Новости". От Совинформбюро и АПН ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
Минздрав России зарегистрировал третью вакцину от коронавирусной инфекции, которая выйдет в гражданский оборот в марте.
Вакцина "Спутник V" предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ее применение одобрено более чем в 30 странах.
Оползень начался в селе Бедиа ду Ткуарчалского района 15 января. Из-за оползня пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агубедиа и Бедиа с Ткуарчалом, две семьи остались без крыши над головой.
По предварительной версии МЧС, пожар в школе возник из-за включенного обогревателя.
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