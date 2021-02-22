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В Евпатории началась реконструкция одного из самых больших телескопов в мире

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210222/1031884215/V-Evpatorii-nachalas-rekonstruktsiya-odnogo-iz-samykh-bolshikh-teleskopov-v-mire.html

В Крыму началась модернизация одного из самых больших полноподвижных радиотелескопов в мире – РТ-70 (антенная система П-2500).

Его введение в эксплуатацию запланировано на конец апреля – начало мая 2021 года.

В дальнейшем аппарат должен принять участие в новых космических программах.


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