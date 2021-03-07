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Лучшие роли Андрея Миронова

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210307/1031964679/Luchshie-roli-Andreya-Mironova.html

Сегодня одному из самых популярных советских актеров Андрею Миронову могло исполниться 80 лет.

Каждая роль Миронова – образ на века. Он запомнился зрителю как талантливый импровизатор, обаятельный шутник и харизматичный актер.


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