Лучшие роли Андрея Миронова

Каждая роль Миронова – образ на века. Он запомнился зрителю как талантливый импровизатор, обаятельный шутник и харизматичный актер.
Сегодня одному из самых популярных советских актеров Андрею Миронову могло исполниться 80 лет.
Каждая роль Миронова – образ на века. Он запомнился зрителю как талантливый импровизатор, обаятельный шутник и харизматичный актер.
В Амурском районе Хабаровского края сошел с рельсов грузовой поезд с 18 цистернами нефтепродуктов.
Прототип многоразовой ракеты Илона Маска для полетов на Марс взорвался через несколько минут после посадки.
В 2021 году исполняется сто лет с установления в Абхазии советской власти. 4 марта 1921 года после четырех лет борьбы большевики установили советскую власть в Сухуме. Эту дату можно считать днем восстановления абхазской государственности.
При восхождении на одну из вершин Ингушетии в районе поселения Гули альпинисты устроили чаепитие.
Родственники и друзья Ахры Авидзба вновь собрались у здания СГБ Абхазии с полудня воскресенья 7 марта. Они ждут решения суда, который должен сегодня избрать меру пресечения в отношении задержанного.
Военно-тактические соревнования, организованные Российским университетом спецназа, прошли в чеченском Гудермесе с 5 по 7 марта.
Экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба и пять его охранников были задержаны 4 марта, им предъявлено обвинение в хранении оружия по предварительному сговору.
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