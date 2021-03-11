АЭС "Аккую": как Россия строит первую турецкую атомную электростанцию

Проект первой турецкой атомной электростанции с четырьмя новейшими российскими реакторами ВВЭР-1200 был запущен еще в 2010-м, а возведение первого энергоблока компания "Росатом" начала в 2018 году.
Ожидается, что АЭС "Аккую" при полной мощности сможет покрыть до 10% потребности Турции в электроэнергии.
По плану ввод всех четырех энергоблоков в строй состоится в 2026 году.
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