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АЭС "Аккую": как Россия строит первую турецкую атомную электростанцию

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210311/1031989201/AES-Akkuyu-kak-Rossiya-stroit-pervuyu-turetskuyu-atomnuyu-elektrostantsiyu.html

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган запустили строительство третьего энергоблока АЭС "Аккую".

Проект первой турецкой атомной электростанции с четырьмя новейшими российскими реакторами ВВЭР-1200 был запущен еще в 2010-м, а возведение первого энергоблока компания "Росатом" начала в 2018 году.

Ожидается, что АЭС "Аккую" при полной мощности сможет покрыть до 10% потребности Турции в электроэнергии.

По плану ввод всех четырех энергоблоков в строй состоится в 2026 году.

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