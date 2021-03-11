Авария на "Фукусиме": 10 лет со дня трагедии

Самым страшным последствием разрушений стала авария на АЭС "Фукусима-1". Почти 16 тысяч человек погибли, еще две тысячи пропали без вести. Радиация отравила воду и почву, провинцию покинули десятки тысяч жителей.
11 марта 2011 года – черный день в истории Японии. На провинцию Фукусиму обрушилось девятибалльное землетрясение, а следом пришло цунами, которое смыло прибрежные города и поселки.
Самым страшным последствием разрушений стала авария на АЭС "Фукусима-1". Почти 16 тысяч человек погибли, еще две тысячи пропали без вести. Радиация отравила воду и почву, провинцию покинули десятки тысяч жителей.
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Одиннадцатого марта в Сухуме состоялся девятый съезд общественной ветеранской организации "Аруаа". О том, какие вопросы поднимали на собрании и какие меры безопасности приняли у здания Администрации президента, читайте в материале Sputnik Абхазия.
По данным Оперштаба по защите населения от коронвирусной инфекции, в Абхазии подтверждено более 13 тысяч случаев COVID-19, более 200 человек скончались.
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