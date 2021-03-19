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В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв

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В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв, есть погибшие. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ.

Инцидент произошел в девятиэтажке, от взрыва частично обрушились межкомнатные перекрытия, загорелись две квартиры. В результате взрыва погибли мужчина и трехлетний ребенок. Спасатели достали из-под завалов двух детей, один из них позже скончался.

Прокуратура занялась проверкой.

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