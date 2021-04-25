Власть в Белоруссии в экстренной ситуации перейдет совбезу: заявление Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время подпишет декрет, по которому власть в республике в экстренной ситуации перейдет к Совету безопасности, исполнять обязанности главы государства в таком случае будет премьер.

Ранее Лукашенко анонсировал одно из своих самых принципиальных решений за четверть века нахождения у власти. О чем именно идет речь, президент не уточнял, однако говорил, что даже если его не будет, "у них ничего не получится". Лукашенко также отметил, что, скорее всего, это решение будет принято в формате декрета.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - приводит слова президента агентство "Белта".

Глава республики также рассказал, что решение о декрете было принято им давно, "когда это все разворачивалось", а не потому, что он хочет "кому-то что-то сдать или предать". Белорусский лидер подчеркнул, что этого никогда будет. Он заверил, что готов на все, чтобы сохранить страну.

Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.