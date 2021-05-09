Самая большая в мире георгиевская лента длиной 300 метров

Ленту сшили в Москве и в первый раз развернули в Смоленске в прошлом году, а потом по всей России, пишет РИА Новости.

По словам инициатора акции, руководителя владимирского отделения "Боевого братства" Валерия Малышева, длина ленты составляет 300 метров, а ширина — семь с половиной.

В ЛНР ленту развернули в Славяносербском районе, около памятника комбату Александру Еременко, созданному по мотивам знаменитой фотографии "Комбат". Именно в этих местах Еременко совершил свой подвиг.

В акции участвовали активисты патриотических клубов и движения "Мир Луганщины".