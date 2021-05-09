20:05 09 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR89.51
Поиск
Видео

Самая большая в мире георгиевская лента длиной 300 метров

Получить короткую ссылку
5 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео РИА
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/09/1032383501.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210509/1032383567/Samaya-bolshaya-v-mire-georgievskaya-lenta-dlinoy-300-metrov.html

В самопровозглашенной Луганской народной республике развернули самую большую в мире георгиевскую ленту длиной 300 метров.

Ленту сшили в Москве и в первый раз развернули в Смоленске в прошлом году, а потом по всей России, пишет РИА Новости.
По словам инициатора акции, руководителя владимирского отделения "Боевого братства" Валерия Малышева, длина ленты составляет 300 метров, а ширина — семь с половиной.

В ЛНР ленту развернули в Славяносербском районе, около памятника комбату Александру Еременко, созданному по мотивам знаменитой фотографии "Комбат". Именно в этих местах Еременко совершил свой подвиг.

В акции участвовали активисты патриотических клубов и движения "Мир Луганщины".

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Парад Победы и шествие под дождем: День Победы в Абхазии
Самая большая в мире георгиевская лента длиной 300 метров
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться