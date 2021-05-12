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12 мая в Татарстане объявлен днем траура

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Сегодня в Татарстане - день траура после трагедии в казанской школе, где в результате стрельбы погибли девять человек. В республике и по всей стране люди несут цветы и свечи к стихийным мемориалам.

Жители городов России несут цветы, игрушки и свечи к стихийным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Там во вторник 11 мая в результате стрельбы и взрыва самодельного устройста, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены.

Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.

В Краснодаре баскетбольный матч между командами "Локомотив" и "Химки" начали с минуты молчания. В Сочи местом общей скорби стал парк, где находится памятник первому учителю. Траурные акции также провели жители Керчи, Севастополя, Владивостока и многих других городов. На Сахалине почтить память жертв собрались представители местной татарской диаспоры.

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