Уникальный речной переход муромских пантонеров по внутренним водным путям России начался

В ходе месячного перехода каждое понтонное подразделение проведёт тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач.

На набережной Мурома в рамках акции, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, 22 мая дан старт уникальному переходу по внутренним водным путям до Волгограда. Об этом сообщили на сайте Минобороны России.

В переходе задействовано более 70 военнослужащих понтонных подразделений Западного военного округа и свыше 50 единиц военной и специальной техники. В том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.

Подразделения будут сплавляться по рекам Ока и Волга, трем водохранилищам (Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское), а также осуществят проход через 5 шлюзов. Протяженность речного маршрута составит около 1800 км.

В состав речных экспедиций в каждом понтонном подразделении включены по два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном пароме представлены экспозиции средств инженерного вооружения, жилой паром оборудован для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

Вчера, 22 июня все подразделения прибыли в назначенный район Волгоградского водохранилища, и прошли парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса "Мамаев курган".