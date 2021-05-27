Избавиться от костылей: девятилетняя Анита рассказала о своей мечте

У девятилетней Аниты Харчилава врачи диагностировали детский церебральный паралич, когда ей было одиннадцать месяцев.

После множества курсов реабилитации девочка ходит при помощи костылей, и для того чтобы улучшить ходьбу и общее состояние здоровья Аниты, необходимо провести очередное плановое обследование и лечение в научно-практическом центре в Москве.

Анита появилась на свет, когда ее мать была на восьмом месяце беременности, весила она два килограмма и семьсот граммов. После рождения хрупкая малышка находилась десять дней в больнице под наблюдением врачей, ее направили к неврологу. Диагноз детский церебральный паралич врачи ей поставили, когда девочке было одиннадцать месяцев.

"После того как ей поставили диагноз, я начала выезжать с ней. По прогнозам врачей, до семи лет Анита должна была начать ходить самостоятельно. Но когда мы приезжаем сюда, здесь нет мест, где можно поставить таких детей на ноги, и приходится сложно", - говорит мама Аниты Марта Чалач-оглы.

Три года назад девочку снова вывозили на лечение за пределы Абхазии, и врачи сообщили о том, что реабилитация девочки проходила неправильно.

В 2017 году у Аниты произошел эпилептический приступ, и по сей день девочка пьет необходимые лекарства, но при этом стала стремительно набирать вес, что осложнило ее и так нелегкое передвижение.