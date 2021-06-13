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Корветы, фрегаты и вертолеты: масштабные учения в Тихом океане

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В операции были задействованы корветы "Громкий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", а также противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ.

Минобороны России опубликовало видео из центральной части Тихого океана, где проходят масштабные учения Тихоокеанского флота.

Экипажи кораблей и противолодочных вертолётов отработали артиллерийские стрельбы, а также поиск, слежение и вытеснение подлодки условного противника.

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