Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа

Афганские военные приготовились к наступлению талибов с севера, они встали на защиту провинции Фарьяб.

На фоне последних событий в Афганистане тысячи человек покинули свои дома и остановились в лагере беженцев. Люди рассказали, что им нечего есть. Лекарств тоже нет.

Афганистан - на грани гуманитарной катастрофы.

Можно ли остановить террористов "Талибана"* и почему переговоры с ними обещают быть "болезненными" смотрите в видео Sputnik.