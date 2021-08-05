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Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа

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Афганские военные приготовились к наступлению талибов с севера, они встали на защиту провинции Фарьяб.

На фоне последних событий в Афганистане тысячи человек покинули свои дома и остановились в лагере беженцев. Люди рассказали, что им нечего есть. Лекарств тоже нет.

Афганистан - на грани гуманитарной катастрофы.

Можно ли остановить террористов "Талибана"* и почему переговоры с ними обещают быть "болезненными" смотрите в видео Sputnik.

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