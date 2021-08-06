Учения десантников Кубанского казачьего полка в Краснодарском крае

На полигоне Раевский завершилась активная фаза учения парашютно-десантных подразделений Кубанского казачьего полка в Краснодарском крае.

В ходе совершения марша на штатной технике в указанный район подразделения отработали нормативы по преодолению участка зараженной местности и участка с минно-взрывными заграждениями, а также отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп.

Личный состав выполнил нормативы по оказанию первой медицинской помощи при различных типах ранений с эвакуацией условно пострадавших с поля боя.

Затем десантники совершили выход в район, занятый условными незаконными вооруженными формированиями и уничтожили его из вооружения боевых машин БМД-2 и стрелкового оружия.

Кроме того, в рамках активной фазы учений личный состав подразделений отработал форсирование водной преграды и вождение боевых машин десанта БМД-2 на плаву.