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Учения десантников Кубанского казачьего полка в Краснодарском крае

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210806/1032988037/Ucheniya-desantnikov-Kubanskogo-kazachego-polka-v-Krasnodarskom-krae.html

На полигоне Раевский завершилась активная фаза учения парашютно-десантных подразделений Кубанского казачьего полка в Краснодарском крае.

В ходе совершения марша на штатной технике в указанный район подразделения отработали нормативы по преодолению участка зараженной местности и участка с минно-взрывными заграждениями, а также отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп.

Личный состав выполнил нормативы по оказанию первой медицинской помощи при различных типах ранений с эвакуацией условно пострадавших с поля боя.

Затем десантники совершили выход в район, занятый условными незаконными вооруженными формированиями и уничтожили его из вооружения боевых машин БМД-2 и стрелкового оружия.

Кроме того, в рамках активной фазы учений личный состав подразделений отработал форсирование водной преграды и вождение боевых машин десанта БМД-2 на плаву.

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