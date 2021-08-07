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Зона притяжения: как проходит туристический "бум" в Рицинском парке

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210807/1032991043/Zona-prityazheniya-kak-prokhodit-turisticheskiy-bum-v-Ritsinskom-parke.html

По данным к концу июля 2021 года, Рицинский национальный парк посетили по билетам более 300 тысяч взрослых и около 20 тысяч детей.

В Абхазии наблюдается небывалый за весь послевоенный период туристический "бум". Только в Рицинском национальном парке с начала года побывало более 300 тысяч посетителей из-за границы.

Большая часть гостей страны посещают парк с однодневной экскурсией, но есть и те, кто выбирает путешествие по горным пешим маршрутам. Это может занять несколько суток. Всего таких маршрутов, пролегающих через территорию парка, пять.

Посетители парка могут увидеть такие природные явления, как – озеро Рица, Голубое озеро, Гегский, Молочный и Птичий водопады, "мини" водопады Девичьи и Мужские слезы, Юпшарский каньон.

Также у них есть возможность прокатиться на электромоторных лодках или катамаранах по озеру Рица или подняться выше него в долину Ауадхара, где из недр земли бьет ключом одноименный минеральный источник.

В этих окрестностях расположены популярные туристические маршруты – альпийские луга и "студенческая поляна". Туда чаще всего добираются на автомобилях с высокой проходимостью, но встречаются также и "легковушки".

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Зона притяжения: как проходит туристический "бум" в Рицинском парке
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