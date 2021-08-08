Раскопать историю: древние находки археологической экспедиции в Меркуле

"Меркульское городище" стало одним из мест, к которым привлечено внимание археологов. С 2013 года здесь проходят раскопки, в ходе которых обнаруживаются древние предметы. Они представляют большой интерес для изучения истории Абхазии.

Российскую часть совместной экспедиции возглавляет сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева. Абхазскую часть – научный сотрудник АбИГИ Сурам Сакания.

В ходе археологических разведок в 2013 году на территории Восточной Абхазии в селе Меркула Очамчырского района был обнаружен ранее неизвестный комплекс архитектурных остатков. Памятник, представленный храмом и оборонительными сооружениями, был назван "Меркульское городище".

Археологический объект расположен на гребне узкого хребта, протянувшегося по линии юго-юго-запад–северо-северо-восток на 450 метров. С южного и северного края хребта комплекс ограничивали оборонительные башни: северная в настоящее время разрушена, а южная сохранилась.

В центральной части памятника расположены руины одноапсидного храма-базилики. Обнаружены также оборонительные стены: у подножия южного склона и у его края и с восточной стороны второго плато.

По сообщениям местных жителей, раньше стена располагалась и на западном краю первого плато. Остатки этой стены были обнаружены участниками экспедиции в ходе разведок 2016 года.

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