Российский траулер "Таманго" загорелся в норвежском порту

Пожар на траулере "Таманго", который занимается ловом краба, вспыхнул в воскресенье днем у причала судоверфи "Кимек" в Киркенесе. На борту находились 22 члена экипажа, они были эвакуированы.

Российский траулер загорелся в норвежском порту Киркенес на севере страны 8 августа, пожарные приступили к тушению огня, команду эвакуировали.

Как сообщило местное издание "Sør-Varanger Avis", огонь вспыхнул на траулере "Таманго" у причала судоверфи "Кимек". На борту находились 22 члена экипажа, никто из них не пострадал, борьба с огнем началась с 13.10 воскресенья.

Утром 9 августа противопожарная служба Киркенеса прекратила тушение российского краболова, судно отогнали подальше от берега, ночью на нем произошло несколько взрывов. Известно, что на борту находится 47 тонн дизельного топлива.