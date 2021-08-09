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Российский траулер "Таманго" загорелся в норвежском порту

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Пожар на траулере "Таманго", который занимается ловом краба, вспыхнул в воскресенье днем у причала судоверфи "Кимек" в Киркенесе. На борту находились 22 члена экипажа, они были эвакуированы.

Российский траулер загорелся в норвежском порту Киркенес на севере страны 8 августа, пожарные приступили к тушению огня, команду эвакуировали.

Как сообщило местное издание "Sør-Varanger Avis", огонь вспыхнул на траулере "Таманго" у причала судоверфи "Кимек". На борту находились 22 члена экипажа, никто из них не пострадал, борьба с огнем началась с 13.10 воскресенья.

Утром 9 августа противопожарная служба Киркенеса прекратила тушение российского краболова, судно отогнали подальше от берега, ночью на нем произошло несколько взрывов. Известно, что на борту находится 47 тонн дизельного топлива. 

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