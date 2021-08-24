Боевая стрельба из "Града": учения в армейском корпусе Северного флота

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" выполнили с закрытых огневых позиций огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника.
В Мурманской области на военном полигоне "Шары" состоялось тактическое учение с боевой стрельбой реактивных батарей.
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" выполнили с закрытых огневых позиций огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника.
На международном конкурсе по полевой выучке "Морской десант" АрМИ-2021, который проходит в эти дни в Приморье, состоялись командные эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц.
Президент России Владимир Путин на форуме "Армия-2021" дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота.
Культруно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Анастасии Бадия, Марии Кесян и Валерии Джинджолия.
В подмосковном Алабино стартовал самый первый и самый зрелищный конкурс Армейских международных игр (АрМИ) "Танковый биатлон".
Нынешнее лето в Абхазии выдалось неспокойным из-за разгула стихии - люди все еще ощущают на себе последствия июльского урагана. В одном из многоквартирных домов Сухума, где крыша была сорвана ветром, непогода – испытание.
На месте возгорания в селе Дурипш работают спасатели трех пожарных расчетов спасательной части Гудауты.
Международный военно-технический форум "Армия-2021" и Армейские международные игры открылись в понедельник 23 августа.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik