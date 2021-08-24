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Боевая стрельба из "Града": учения в армейском корпусе Северного флота

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210824/1033098501/Boevaya-strelba-iz-Grada-ucheniya-v-armeyskom-korpuse-Severnogo-flota.html

В Мурманской области на военном полигоне "Шары" состоялось тактическое учение с боевой стрельбой реактивных батарей.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" выполнили с закрытых огневых позиций огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника.

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