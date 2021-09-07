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Гибель хоккейной команды "Локомотив" десять лет назад: как это было

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210907/1033165660/Gibel-khokkeynoy-komandy-Lokomotiv-desyat-let-nazad-kak-eto-bylo.html

Седьмого сентября 2011 года самолет Як-42 разбился при вылете из аэропорта Туношна в Ярославле.

В катастрофе погибла вся хоккейная команда ярославского "Локомотива", а также тренерский штаб и экипаж самолета. Выжил только бортинженер.

Согласно отчету расследования, один из пилотов непроизвольно нажимал на педали тормоза во время разбега.

По делу "Локомотива" был осужден заместитель генерального директора по организации летной работы авиакомпании "Як Сервис" Вадим Тимофеев. Подробнее — в видео RT.

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