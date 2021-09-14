Учение "Запад-2021": создание единой системы ПВО

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Единая система ПВО, включающая силы и средства разведки, отражения авиаударов, прикрытия группировок войск и управления всеми средствами из единого центра, создана на полигоне Ашулук в рамках ССУ "Запад-2021".
Для организации управления силами и средствами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и системы автоматизированного управления. Использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в реальном масштабе времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение в автоматизированном режиме.