Кедми о крахе США в Афганистане, вирусе русофобии и прав ли Лукашенко

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В гостях у БИП - Яков Кедми, бывший руководитель одной из израильских спецслужб.
Поговорили о поражении США в Афганистане, угрозах для Центральной Азии, Лукашенко и новом миграционном кризисе в Европе. Закончилась ли американская гегемония? Почему НАТО никчемно? Как русофобия стала новым антисемитизмом и можно ли завербовать Байдена?
Смотрите в новом выпуске БИП.