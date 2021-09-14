Кедми о крахе США в Афганистане, вирусе русофобии и прав ли Лукашенко

В гостях у БИП - Яков Кедми, бывший руководитель одной из израильских спецслужб.

Поговорили о поражении США в Афганистане, угрозах для Центральной Азии, Лукашенко и новом миграционном кризисе в Европе. Закончилась ли американская гегемония? Почему НАТО никчемно? Как русофобия стала новым антисемитизмом и можно ли завербовать Байдена?

Смотрите в новом выпуске БИП.