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Минобороны Россия показало на видео испытания новейших российских боевых роботов

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Российские военные впервые применили боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта". Испытания новейших образцов техники прошли в ходе масштабных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".

По сценарию маневров, беспилотный комплекс "Уран-9" должен был уничтожить живую силу и бронетехнику предполагаемого противника на расстоянии от 3 до 5 километров, а боевой робот "Нерехта" был задействован на передовой для огневой поддержки обороняющихся соединений.

Как отметили в Министерстве обороны, роботизированная техника успешно выполнила свою задачу и в скором времени будет регулярно применяться в войсках.

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