Стрельбы кораблей Северного флота в Баренцевом море

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Россотруничество и Дом Москвы помогли школьникам из Псху Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. Добраться до него можно только по воздуху или на полноприводном автомобиле через горные перевалы. 110

"Лара лоуп": фильм об абхазских женщинах покажут на фестивале в Сочи Фильм был отобран для участия в Сочинском кинофестивале из 400 заявок. Его презентуют с 5 по 9 ноября. 170