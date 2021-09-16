Стрельбы кораблей Северного флота в Баренцевом море

Удар нанесла корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов".
Боевые расчеты крейсеров выполнили стрельбы по морской мишенной позиции своими главными ракетными комплексами "Гранит" (ТАРКР "Петр Великий") и "Вулкан" (РКР "Маршал Устинов").
По данным объективного контроля, цель была успешно поражена.
Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации силами Кольской флотилии разнородных сил.
Ракетная стрельба стала завершающим эпизодом учения крейсеров Северного флота в Баренцевом море. После ее выполнения силы флота, действующие в море, приступили к свертыванию и направились в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.