Аслан Барателия: главная проблема района – безработица

Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия в интервью радио Sputnik рассказал, что доходная часть района в этом году выполняется с опережением – 110%. В цифрах это восемь дополнительных миллионов, до конца года планируется увеличение этого показателя до 10 миллионов рублей.

"К сожалению, на сегодняшний день мы не можем их использовать, это те деньги, которые перейдут на следующий год, и в следующем году вместе с районным Собранием мы будем определять наиболее приоритетные направления использования средств", - говорит он.

Глава района рассказал и о перспективах развития туризма, заметив, что улучшение дорожной инфраструктуры – один из главных факторов в этом вопросе.

"Дорога должна быть обустроена, сейчас, чтобы добраться до крайней точки, надо семь-восемь часов. В прошлом году за счет Инвестпрограммы мы заасфальтировали дорогу до Мерхеула, после чего поток туристов намного увеличился, туда стали приезжать маршрутные такси, микроавтобусы, которые редко туда ездили. Гегский водопад - это бренд Абхазии, то же самое – наш водопад, но добраться до нашего водопада архисложно, если не на внедорожнике.

Что касается сельского хозяйства, Аслан Барателия подчеркнул, что это направление является традиционным для района. По прогнозам, в этом году в районе соберут от восьми до 10 тысяч тонн мандаринов, что значительно уступает показателям прошлого года, тогда было собрано 20 тысяч тонн.