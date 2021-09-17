Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

В России 17 сентября начались первые в истории трехдневные выборы в Госдуму, граждане выбирают депутатов восьмого созыва Госдумы, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах, об этом РИА Новости сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства призвал россиян принять участие в голосовании, отметив, что рассчитывает на их "активную жизненную позицию".

"Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате", - сказал он.

Путин отметил, что такая система голосования применяется во многих странах мира и уже неоднократно использовалась в Москве.

Несколько дней назад президент России ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. По словам Пескова, сам Путин абсолютно здоров.

Единый день голосования на думских и иных выборах начался с 17 сентября и продлится до 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам. Дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.