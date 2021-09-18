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Ищенко: верхушка талибов научилась носить смокинг, а на Украине верхушка деградировала

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Ящик Пандоры уже открыт, и в нем куча оружия, говорит обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко о ситуации в Афганистане.

Гость Sputnik считает, что США намеренно накачали "Талибан"* оружием и деньгами, а ведь могли бы передать все свои базы правительственным войскам страны.

Вашингтон по максимуму запустил хаотизацию, а Россия и Китай с союзниками теперь пытаются по максимуму достичь стабилизации.

Согласовать единую позицию по Афганистану предложил российский президент Владимир Путин на саммите ШОС в Таджикистане.

Как сложатся отношения стран Шанхайской организации сотрудничества с "договороспособными талибами, которые научились носить фрак и бабочку"? В чем отличие верхушки "Талибана"* от верхушки руководства Украины? Сможет ли Киев воплотить свои фантазии – вернуть Донбасс? И для чего разыгрывается карта с оборонительными учениями России и Беларуси "Запад-2021"?

*Запрещенная в России организация.

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