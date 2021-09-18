Открытие памятника врачам — борцам с коронавирусом в Москве

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В Москве на территории клинического городка Сеченовского университета открыли памятник медицинским работникам, борющимся за жизни людей в период пандемии COVID-19.
На церемонии открытия присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и ректор Московского медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.
Они выразили благодарность врачам, волонтерам и всем, кто задействован в борьбе с пандемией, а также инициаторам создания монумента.