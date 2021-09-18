23:12 18 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.56
  • EUR85.46
Поиск
Видео

Открытие памятника врачам — борцам с коронавирусом в Москве

Получить короткую ссылку
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/12/1033233332.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210918/1033233541/Otkrytie-pamyatnika-vracham--bortsam-s-koronavirusom-v-Moskve.html

В Москве на территории клинического городка Сеченовского университета открыли памятник медицинским работникам, борющимся за жизни людей в период пандемии COVID-19.

На церемонии открытия присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и ректор Московского медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.

Они выразили благодарность врачам, волонтерам и всем, кто задействован в борьбе с пандемией, а также инициаторам создания монумента.

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2021
Открытие памятника врачам — борцам с коронавирусом в Москве
Добыть дичь: охота в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться