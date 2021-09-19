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Международные наблюдатели о том, как проходят выборы в Госдуму России

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210919/1033237904/Mezhdunarodnye-nablyudateli-o-tom-kak-prokhodyat-vybory-v-Gosdumu-Rossii.html

В России проходят выборы депутатов Государственной Думы. В этом году в выборах участвуют 14 политических партий, голосование длится три дня.

Отдать голос можно не только на избирательном участке, но и на дому, а также онлайн. Насколько доверяют новому формату избиратели и может ли он стать трендом в СНГ? Как отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию влияет на ход выборов в Госдуму? И как стоит расценивать доклад Европарламента с прогнозом результатов российских выборов?

Эти вопросы в студии Sputnik обсуждают члены Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) – заместитель председателя сената парламента Казахстана, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Аскар Шакиров и заместитель руководителя секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, директор международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет.

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