Международные наблюдатели о том, как проходят выборы в Госдуму России

В России проходят выборы депутатов Государственной Думы. В этом году в выборах участвуют 14 политических партий, голосование длится три дня.

Отдать голос можно не только на избирательном участке, но и на дому, а также онлайн. Насколько доверяют новому формату избиратели и может ли он стать трендом в СНГ? Как отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию влияет на ход выборов в Госдуму? И как стоит расценивать доклад Европарламента с прогнозом результатов российских выборов?

Эти вопросы в студии Sputnik обсуждают члены Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) – заместитель председателя сената парламента Казахстана, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Аскар Шакиров и заместитель руководителя секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, директор международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет.