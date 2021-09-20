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Полицейский рассказал, как ему удалось обезвредить напавшего на университет студента

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Младший лейтенант ДПС Константин Калинин в подробностях рассказал, как ему удалось обезвредить преступника, который напал на Пермский государственный университет.

По словам сотрудника полиции, он забежал в здание учебного заведения и увидел вооруженного молодого человека, после чего крикнул ему: "Бросай!" – но убийца не подчинился и попытался выстрелить в инспектора ДПС. Ответным огнем преступник был ранен.

Восемнадцатилетний студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. Он пробрался на территорию учебного заведения и открыл огонь.

Погибли шесть человек. Ранены до 28 человек. Чтобы спастись, те, кто был в здании, выпрыгивали из окон.

Сам стрелявший, раненный в результате задержания, был госпитализирован.

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