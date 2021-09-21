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Горны, руда и древняя методика: в этнопарке "Апсны" готовятся к фестивалю кузнецов

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Горны, руда и древняя методика: в этнопарке "Апсны" готовятся к фестивалю кузнецов
В фестивале кузнецов-оружейников, который пройдет на территории этнопарка "Апсны" в селе Мгудзырхуа Гудаутского района с 24 по 26 сентября, примут участие около 20 мастеров из Абхазии и России.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=57505227&type=mp4
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2021-09-21T14:05Z

В фестивале кузнецов-оружейников, который пройдет на территории этнопарка "Апсны" в селе Мгудзырхуа Гудаутского района с 24 по 26 сентября, примут участие около 20 мастеров из Абхазии и России.

На фестиваль кузнецов-оружейников приглашены мастера из Абхазии, Адыгеи, Якутии, Республики Беларусь и из Белгорода. Всего их будет около 20 человек.

Событие пройдет в кузне и прилегающей к ней территории этнографического парка "Апсны" с 24 по 26 сентября. Подготовка к нему идет полным ходом.

Для участников фестиваля уже установлены горны, которые можно разжигать с помощью газа или же угля. Особое место заняли два горна на мехах. Это традиционные абхазские горны, которыми не пользуются уже много десятилетий. Изготовил их абхазский художник Батал Джапуа по архивным рисункам и текстовым описаниям.

Конкурсов или же определения победителей на фестивале не будет. По словам организаторов, главная задача заключается в том, чтобы мастера могли продемонстрировать свои навыки, поделиться опытом друг с другом и попытаться возродить древние способы изготовления холодного оружия.

Уже примерно известно, кто и чем будет занят. Кузнецы будут делать длинномерные клинки, плавить булат, изготавливать мозаичную дамасскую сталь, абхазские ножи, клинки. Все созданное в дни фестиваля останется в музее этнопарка.

Подробнее об этом читайте здесь:

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