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Шанс на излечение: "Ашана" собирает деньги для Леона Кирия-Тания

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210922/1033264044/Shans-na-izlechenie--Ashana-sobiraet-dengi-dlya-Leona-Kiriya-Taniya.html
Шанс на излечение: "Ашана" собирает деньги для Леона Кирия-Тания
Для проведения очередного курса лечения Леону Кирия-Тания необходимо собрать 250 тысяч рублей.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=29291071&type=mp4
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PT0M44S
2021-09-22T19:09Z

Для проведения очередного курса лечения Леону Кирия-Тания необходимо собрать 250 тысяч рублей.

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор средств для лечения восьмилетнего Леона Кирия-Тания, которому врачи поставили диагноз "Минимальная мозговая дисфункция".

Цена курса лечения Леона составляет 250 тысяч рублей, проинформировала Хагба и обратилась с просьбой помочь ребенку в борьбе с болезнью. В 2018 году врачи поставили Леону предварительный диагноз "Минимальная мозговая дисфункция", тогда почти не говорил, произносил всего несколько невнятных слов.

После обращения мамы в "Ашана", сотрудники фонда подобрали медицинский центр, подходящий для лечения Леона и открыли срочный сбор средств.

"Мы уже добились больших успехов, так как ребенок в пять лет не разговаривал, мы не знали что с ребенком, диагноза не было. До обращения в фонд мы выезжали за пределы республики для лечения. После обращения в фонд "Ашана" нас направили в Москву, там уже был поставлен диагноз", - сказала мама Леона Шазина Кирия.

С помощью фонда "Ашана" Леону уже провели пять курсов лечения и все они прошли удачно, состояние здоровья ребенка улучшается с каждым разом, отмечает она.

"Самое главное он пошел в школу, он сам читает, считает и в классе ведет себя как обычные дети. Естественно по развитию речи он пока отстает, но врачи говорят, что остается 20% болезни, и обещают, что ребенок восстановится на все 100%", - говорит мама Леона.

Помимо учебы в школе Леон любит читать и считать, по прогнозам врачей если ему не понадобится хирургическое вмешательство, то к 11-12 годам полностью сможет избавиться от болезни. 

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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