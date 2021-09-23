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Лавров на встрече со Столтенбергом: Россия не будет вступать в НАТО

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210923/1033267387/Lavrov-na-vstreche-so-Stoltenbergom-Rossiya-ne-budet-vstupat-v-NATO.html

Министр иностранных дел России одной шуткой утихомирил журналистов в США. В Нью-Йорке Сергей Лавров встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Корреспонденты, операторы и фотографы начали толкаться, желая встать поближе к столу переговоров. Лавров посоветовал им "не испытывать удачу".

"Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО", – обратился Лавров к журналистам во время протокольного фотографирования.

Остроумие Лаврова оценили, шутку уже растиражировали. Что российский министр сказал журналистам, а что конкретно Столтенбергу (уже всерьез) - смотрите в нашем видео. 

 

 

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