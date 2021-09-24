"Мирная миссия – 2021": антитеррористические учения стран ШОС

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На полигоне Донгуз в Оренбургской области прошли антитеррористические учения вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества.
В маневрах приняли участие Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия.
В учениях были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска", ПВО "Панцирь-С", боевые машины пехоты БМП-2, вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также более пяти тысяч военнослужащих.