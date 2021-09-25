Подчинить сталь: фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" в селе Мгудзырхуа

Первый в Абхазии фестиваль кузнецов-оружейников открылся в этнопарке "Апсны" в селе Мгудзырхуа Гудаутского района 24 сентября, он продлится три дня.

Фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" проходит в селе Мгудзырхуа Гудаутского района с 24 по 26 сентября. Название фестиваля с абхазского языка переводится, как "пламя от железа".

В мероприятии приняли участие около 20 мастеров из Абхазии и России. Среди гостей кузнецы и металлурги из Якутии, Бреста, Белгорода и Майкопа.

Им предстоит обработать железную руду, изготовить дамасскую и мозаичную сталь, абхазские ножи, клинки и наконечники стрел. Железную руду добыли организаторы фестиваля на горе Бырзыщха, откуда спустили почти три центнера этого материала за две экспедиции.

Для того чтобы превратить руду в булат, якутские мастера построили две печи, где при температуре около 1200 градусов происходит плавление.

Также на территории, прилегающей к кузне этнопарка "Апсны", установили с десяток горнов, два из которых раздуваются кожаными мехами. Пламя в остальных поддерживается газом или же электрическим аппаратом для задувания воздуха.

Самым популярным изделием среди кузнецов на фестивале стал абхазский нож. Некоторые мастера планируют за три дня изготовить по два и даже больше клинков. Также представят наконечники традиционных абхазских боевых стрел.

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