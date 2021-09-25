Подчинить сталь: фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" в селе Мгудзырхуа

Фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" проходит в селе Мгудзырхуа Гудаутского района с 24 по 26 сентября. Название фестиваля с абхазского языка переводится, как "пламя от железа".
В мероприятии приняли участие около 20 мастеров из Абхазии и России. Среди гостей кузнецы и металлурги из Якутии, Бреста, Белгорода и Майкопа.
Им предстоит обработать железную руду, изготовить дамасскую и мозаичную сталь, абхазские ножи, клинки и наконечники стрел. Железную руду добыли организаторы фестиваля на горе Бырзыщха, откуда спустили почти три центнера этого материала за две экспедиции.
Для того чтобы превратить руду в булат, якутские мастера построили две печи, где при температуре около 1200 градусов происходит плавление.
Также на территории, прилегающей к кузне этнопарка "Апсны", установили с десяток горнов, два из которых раздуваются кожаными мехами. Пламя в остальных поддерживается газом или же электрическим аппаратом для задувания воздуха.
Самым популярным изделием среди кузнецов на фестивале стал абхазский нож. Некоторые мастера планируют за три дня изготовить по два и даже больше клинков. Также представят наконечники традиционных абхазских боевых стрел.
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