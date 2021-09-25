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Подчинить сталь: фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" в селе Мгудзырхуа

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Подчинить сталь: фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" в селе Мгудзырхуа
Первый в Абхазии фестиваль кузнецов-оружейников открылся в этнопарке "Апсны" в селе Мгудзырхуа Гудаутского района 24 сентября, он продлится три дня.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=35975939&type=mp4
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2021-09-25T17:49Z

Первый в Абхазии фестиваль кузнецов-оружейников открылся в этнопарке "Апсны" в селе Мгудзырхуа Гудаутского района 24 сентября, он продлится три дня.

Фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" проходит в селе Мгудзырхуа Гудаутского района с 24 по 26 сентября. Название фестиваля с абхазского языка переводится, как "пламя от железа".

В мероприятии приняли участие около 20 мастеров из Абхазии и России. Среди гостей кузнецы и металлурги из Якутии, Бреста, Белгорода и Майкопа. 

Им предстоит обработать железную руду, изготовить дамасскую и мозаичную сталь, абхазские ножи, клинки и наконечники стрел. Железную руду добыли организаторы фестиваля на горе Бырзыщха, откуда спустили почти три центнера этого материала за две экспедиции.

Для того чтобы превратить руду в булат, якутские мастера построили две печи, где при температуре около 1200 градусов происходит плавление.

Также на территории, прилегающей к кузне этнопарка "Апсны", установили с десяток горнов, два из которых раздуваются кожаными мехами. Пламя в остальных поддерживается газом или же электрическим аппаратом для задувания воздуха.  

Самым популярным изделием среди кузнецов на фестивале стал абхазский нож. Некоторые мастера планируют за три дня изготовить по два и даже больше клинков. Также представят наконечники традиционных абхазских боевых стрел. 

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