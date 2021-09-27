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ФСБ России задержала сторонников ИГ*, готовивших теракты: кадры спецоперации

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Уфе участников неонацистской группировки, которые готовили теракт.

"Пресечена подготовка террористического акта в республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержаны пять человек в возрасте от 17 до 20 лет, при обысках оперативники обнаружили у них готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатки, холодное оружие, включая ножи и топоры, а также портреты главарей Третьего рейха, идеолога украинского национализма Степана Бандеры и националистическую атрибутику.

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