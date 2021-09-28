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Что будет с ценой на российский газ и как это ударит по врагам России и экс-СССР

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Цены на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов 28 сентября впервые в истории превысили тысячу долларов за тысячу кубов, следует из данных ICE Futures.

Повысится ли цена на российский газ до 2000 долларов и выше? Какие факторы на это могут повлиять? Как при новых расценках на голубое топливо будет выживать экс-СССР и Европа? Чем закончится противостояние Киева и Будапешта из-за контракта с Газпромом?

На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Стоимость топлива в Европе в последние недели выросла более чем в полтора раза: 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за тысячу кубов. Аналитики полагают, что это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ.

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