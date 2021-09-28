Вирусолог Альтштейн рассказал, что может быть страшнее коронавируса

Коронавирус уже преподнес нам все, что можно. А вот миксовирус, который придет ему на смену, может быть гораздо страшнее. Такой прогноз дал вирусолог профессор Анатолий Альтштейн.

Сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи развеял миф о четвертой волне COVID-19. "Это третья волна еще с июля затянулась", – говорит Альтштейн.

Почему после вакцинации люди иногда болеют? Нужна ли ревакцинация от коронавируса? И какой препарат лучше выбрать? На все эти вопросы профессор ответил в интервью Sputnik, а также рассказал о детских вакцинах и дал прогноз на зиму.