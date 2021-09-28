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Вирусолог Альтштейн рассказал, что может быть страшнее коронавируса

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1125)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210928/1033298785/Virusolog-Altshteyn-rasskazal-chto-mozhet-byt-strashnee-koronavirusa.html

Вирусолог Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн дал прогнозы по развитию пандемии коронавируса.

Коронавирус уже преподнес нам все, что можно. А вот миксовирус, который придет ему на смену, может быть гораздо страшнее. Такой прогноз дал вирусолог профессор Анатолий Альтштейн.

Сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи развеял миф о четвертой волне COVID-19. "Это третья волна еще с июля затянулась", – говорит Альтштейн.

Почему после вакцинации люди иногда болеют? Нужна ли ревакцинация от коронавируса? И какой препарат лучше выбрать? На все эти вопросы профессор ответил в интервью Sputnik, а также рассказал о детских вакцинах и дал прогноз на зиму.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1125)

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