Взвесить все "за" и "против": Пилия о газификации Абхазии

В интервью радио Sputnik депутат первого созыва Парламента Абхазии Давид Пилия выразил свое мнение о проекте газификации в республике, его рисках и возможностях.

В интервью общественный деятель рассказал, что в 1980-е годы был закончен проект строительства газопровода между Кутаиси, Сухумом и Ткуарачалом, но после развала СССР проект закрылся.

По мнению Пилия, чтобы провести газ в Абхазию сегодня, понадобится несколько лет. Он отметил, что газификация не сможет стать альтернативой электроснабжению Абхазии, так как электроэнергия дешевая, а газ будет дороже.

"Какие риски нас ожидают в будущем и насколько эта стоимость повлияет на наши карманы, трудно сегодня сказать. Понятно, что нужно разгружать энергосистему Абхазии. А куда мы будем девать высвободившуюся электроэнергию? Кто будет это контролировать? Меня еще никто не убедил, что мы своими силами не можем поддержать собственную электроэнергетику", – объяснил он.

Пилия отметил, что возможны риски. К примеру, если люди не станут платить за газ, как сейчас происходит с электричеством, то будут нарастать долги. По его мнению, для решения вопроса нужно посоветоваться с общественностью и выслушать мнение специалистов.

Он убежден, что к решению этого вопроса необходимо привлечь общественность, выслушать мнение специалистов.

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