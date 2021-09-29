Тренировка российских и монгольских подразделений на учении "Селенга-2021"

В рамках учения "Селенга-2021" совместные подразделения России и Монголии совершили совместные рейдовые действия, уничтожив условных диверсантов в труднодоступной местности, на полигоне Дойтын Ам.

Группы разведчиков обеих стран, доставленные в заданный район вертолетами Ми-8АМТШ, вступили в бой с превосходящими силами "неприятеля", в то время как расчеты танков, БМП и артиллерии поразили наземные мишени, имитирующие бронетехнику условного противника на разной дальности.

В свою очередь подразделения ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника.

В учении "Селенга-2021", носящем антитеррористический характер, задействовано около 1,5 тысячи военнослужащих России и Монголии и более 200 единиц техники.