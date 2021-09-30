День Победы и Независимости: как Абхазия отметила национальный праздник

30 сентября Абхазия отметила День Победы и Независимости. В этот день в 1993 году абхазские войска вышли на государственную границу с Грузией по реке Ингур и водрузили у моста абхазский флаг.

Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней, жертвами конфликта стали около трех с половиной тысяч человек.

В этом году на празднование Дня Победы и Независимости в Абхазию приехала делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым.

Главы Абхазии и Южной Осетии возложили цветы к мемориалу в Парке Славы, посетили могилы Владислава Ардзинба в Нижней Эшере и Сергея Багапш в Джгерде.

В городах и районах республики прошли памятные мероприятия с учетом соблюдения антиковидных мер.

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