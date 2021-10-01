Путин и Эрдоган померились антителами к коронавирусу: у кого титры выше

Речь о количестве антител зашла во время беседы президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоров двух лидеров в Сочи.

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу. Ранее в этом году он привился вакциной "Спутник V".

Недавно российский президент провел две недели на самоизоляции, так как в его окружении несколько десятков человек заболели COVID-19.

У кого же уровень антител выше: у Путина или Эрдогана? И какой совет по ревакцинации президент России дал своему турецкому коллеге? Смотрите в нашем видео.