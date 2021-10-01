Путин и Эрдоган померились антителами к коронавирусу: у кого титры выше

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/0a/01/1033320760.png
Sputnik Абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20211001/1033320919/Putin-i-Erdogan-pomerilis-antitelami-k-koronavirusu-u-kogo-titry-vyshe.html
Речь о количестве антител зашла во время беседы президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоров двух лидеров в Сочи.
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу. Ранее в этом году он привился вакциной "Спутник V".
Недавно российский президент провел две недели на самоизоляции, так как в его окружении несколько десятков человек заболели COVID-19.
У кого же уровень антител выше: у Путина или Эрдогана? И какой совет по ревакцинации президент России дал своему турецкому коллеге? Смотрите в нашем видео.