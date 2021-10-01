Видео задержания готовившего теракт по указанию ИГ в Карачаево-Черкесии

Сначала съемка ведется из автомобиля оперативников, которые фиксируют приближение к ним молодого человека. Затем он уже лежит на асфальте, его обыскивают, из его рюкзака достают камуфлированную одежду и план-схему подхода к объекту, который злоумышленник собирался взорвать при помощи самодельного взрывного устройства.

Оно представляет собой пятилитровую пластмассовую емкость с белым порошком внутри и поражающими элементами в виде шурупов.

Как сообщил ЦОС ФСБ, теракт предотвращен в Карачаево-Черкесии, житель которой признался в намерении его совершить. В сообщении отмечается, что задержан готовивший теракт по указанию боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) житель республики 2001 года рождения.