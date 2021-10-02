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Улыбающийся Саакашвили в руках грузинской полиции

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МВД Грузии распространило кадры, как задержанного в пятницу в Тбилиси Михаила Саакашвили доставляют в руставскую тюрьму.

Информация о задержании нелегально вернувшегося в Грузию Саакашвили распространилась 1 октября. Ее подтвердил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, поблагодарив министра внутренних дел и главу СГБ страны за успешно проведенную спецоперацию.

Перед арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили распространил в соцсети обращение к населению.

"С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу вам сказать: ничего не бойтесь, идите на выборы, голосуйте, и 3 октября мы вместе отпразднуем победу", – сказал Саакашвили.

В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Позже МВД Грузии сообщило, что Саакашвили арестован.

Против Саакашвили возбуждено 13 уголовных дел, по двум вынесены заочные приговоры. Политик восемь лет находился в эмиграции, после того как покинул страну в 2013 году.

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