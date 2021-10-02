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Огонь и вода: поток лавы Кумбре-Вьеха образовал дельту в Атлантическом океане

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Лава вулкана, извергающегося на испанском острове Пальма сформировала платформу, захватив у моря более полкилометра площади.

Лава вулкана Кумбре-Вьеха образовала язык расплавленной породы, создав дельту при попадании в Атлантический океан.

Драматические кадры, снятые в пятницу вечером и ночью в Мирадор-де-Ла-Пунта и Пуэрто-де-Тасакорте, показывают затвердевшую расплавленную породу и дым, поднимающийся по мере того, как лава встречается с морем.

Температура лавы составляет около 1000 градусов по Цельсию (1800 градусов по Фаренгейту).

Есть опасения, что контакт лавы с соленой морской водой может привести к образованию токсичных газов, смешанных с соляной кислотой. Власти объявили испанский вулканический остров зоной бедствия в минувший вторник.

Ученые предупредили, что извержение, начавшееся 19 сентября, может продолжаться неделями или даже месяцами.

Вулканическая активность на испанском острове Ла-Пальма вынудила эвакуировать более 6000 человек и повредила 981 здание, из которых 855 были полностью разрушены.

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