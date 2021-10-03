Совместные действия России и Монголии в рамках учения "Селенга 2021"

Вечером 30 сентября на набережной Сухума произошел инцидент с участием депутата Парламента Абхазии Гарри Кокая, который открыл стрельбу в воздух. По данным МВД, он проявил агрессию по отношению к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие.

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