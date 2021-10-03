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Совместные действия России и Монголии в рамках учения "Селенга 2021"

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Sputnik Абхазия
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Военнослужащие России и Монголии впервые совместно отработали борьбу с беспилотниками в ходе учения "Селенга-2021" на полигоне Дойтын Ам.

Подразделения ПВО двух стран шквальным огнем уничтожили свыше десятка боевых дронов условного противника.

В свою очередь танковые и мотострелковые подразделения при поддержке армейской авиации и артиллерии отработали ряд тактических элементов в ходе наступательных действий с неполным расходом боеприпасов.

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